 منتخب الناشئين يهزم التشيك وديا استعدادا لبطولة العالم لليد - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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منتخب الناشئين يهزم التشيك وديا استعدادا لبطولة العالم لليد

محمد ثابت
نشر في: الأربعاء 7 مايو 2025 - 10:04 م | آخر تحديث: الأربعاء 7 مايو 2025 - 10:04 م

فاز منتخب الناشئين لكرة اليد بقيادة المدرب طارق محروس علي نظيره التشيك 43-31 وديا علي علي أرض الأخير  استعدادا لبطولة العالم المقرر إقامتها في مصر خلال شهر أغسطس المقبل .

ومن المقرر أن يلعب كلا المنتخبين ودية ثانية غدا الخميس ، ويخوض منتخب الناشئين  مواجهتي مع كرواتيا في يومي 9 و 10 مايو .

وضمت قائمة منتخب الناشئين لمواجهات التشيك وكرواتيا كلا من يوسف عبد الهادي وعمر أحمد عادل  وأحمد رمضان  ومحمود علي وأحمد حلمي وعادل أحمد سعد و حمزة وليد المرسي  ويوسف عبد الغني  وسيف الدين جلال و زياد أحمد محمد وفيراس مروان  ويوسف أحمد فريد و حسين أبو العلا ويحيي نادر السيد وكريم حمدي السيد.


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