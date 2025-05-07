منتخب الناشئين يهزم التشيك وديا استعدادا لبطولة العالم لليد

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فاز منتخب الناشئين لكرة اليد بقيادة المدرب طارق محروس علي نظيره التشيك 43-31 وديا علي علي أرض الأخير استعدادا لبطولة العالم المقرر إقامتها في مصر خلال شهر أغسطس المقبل .

ومن المقرر أن يلعب كلا المنتخبين ودية ثانية غدا الخميس ، ويخوض منتخب الناشئين مواجهتي مع كرواتيا في يومي 9 و 10 مايو .

وضمت قائمة منتخب الناشئين لمواجهات التشيك وكرواتيا كلا من يوسف عبد الهادي وعمر أحمد عادل وأحمد رمضان ومحمود علي وأحمد حلمي وعادل أحمد سعد و حمزة وليد المرسي ويوسف عبد الغني وسيف الدين جلال و زياد أحمد محمد وفيراس مروان ويوسف أحمد فريد و حسين أبو العلا ويحيي نادر السيد وكريم حمدي السيد.