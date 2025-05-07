 رئيس الوزراء الباكستاني: من حق باكستان الرد بقوة على أي عمل حربي من الهند - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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رئيس الوزراء الباكستاني: من حق باكستان الرد بقوة على أي عمل حربي من الهند

د ب أ
نشر في: الأربعاء 7 مايو 2025 - 1:23 ص | آخر تحديث: الأربعاء 7 مايو 2025 - 1:23 ص

قال رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، إن لباكستان كامل الحق في تقديم رد قوي على أي عمل حربي يصدر من الجانب الهندي.


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