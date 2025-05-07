وزيرا خارجية السعودية وأمريكا يبحثان التطورات الإقليمية والدولية

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بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، هاتفيًا اليوم الاربعاء، مع نظيره الأمريكي ماركو روبيو آخر التطورات الإقليمية والدولية.

وذكرت وكالة الانباء السعودية "واس" أن الجانبين استعرضا العلاقات الثنائية والشراكة الإستراتيجية بين البلدين، وبحث آخر التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ويأتي الاتصال قبل أيام من زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى المملكة في أول جولة في المنطقة تشمل أيضا الإمارات وقطر والتي تبدأ في الثالث عشر من الشهر الحالي.

يذكر أن زيارة ترامب الأسبوع المقبل للسعودية والإمارات وقطر ستكون الأولى له خارج الولايات المتحدة في ولايته الرئاسية الثانية، علماً أنه قام بزيارة قصيرة لروما لحضور جنازة بابا الفاتيكان فرنسيس.