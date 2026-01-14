تراجع طفيف لمبيعات المساكن الجديدة في أمريكا خلال أكتوبر

سجلت مبيعات المساكن الجديدة في الولايات المتحدة تراجعا طفيفا خلال أكتوبر وفقا لبيانات وزارة التجارة الأمريكية.

وذكرت الوزارة اليوم الثلاثاء أن مبيعات المساكن الجديدة تراجعت خلال أكتوبر بنسبة 1ر0% سنويا إلى ما يعادل 737 ألف مسكن سنويا، بعد ارتفاعها بنسبة 8ر3% إلى ما يعادل 738 ألف مسكن سنويا خلال سبتمبر وفقا للبيانات المعدلة.

كان المحللون يتوقعون تراجع المبيعات إلى ما يعادل 710 آلاف مسكن سنويا.

جاء التراجع الطفيف بعد وصول المبيعات في الشهر السابق إلى أعلى مستوياتها منذ سجلت 739 ألف وحدة سنويا في مايو 2023.

وذكرت الوزارة أن المبيعات في الغرب الأمريكي تراجعت بنسبة 3ر36% إلى ما يعادل 109 آلاف مسكن سنويا. كما تراجعت في الشمال الشرقي بنسبة 3ر14% إلى ما يعادل 24 ألف مسكن سنويا. وتراجعت المبيعات في الغرب الأوسط بنسبة 9% إلى ما يعادل 91 ألف مسكن سنويا. في المقابل كما زادت المبيعات في الجنوب الأمريكي بنسبة 9ر16% إلى ما يعادل 513 ألف مسكن سنويا.

وأشار تقرير وزارة التجارة إلى أن عدد المساكن الجديدة المعروضة للبيع خلال أكتوبر الماضي كان 488 آلاف وحدة وهو نفس مستواه في الشهر السابق.

ويغطي العدد المعروض للبيع الطلب وفقا للمعدلات الحالية لمدة 9ر7 شهرا، وهو نفس المعدل في سبتمبر، ومقابل 3ر9 شهرا في أكتوبر/تشرين الأول 2024.

في الوقت نفسه بلغ متوسط سعر بيع المساكن الجديدة خلال أكتوبر الماضي 3ر392 آلاف دولار للوحدة بانخفاض نسبته 3ر3% عن الشهر السابق وكان 8ر405 ألف دولار وبتراجع نسبته 8% عن الشهر نفسه من العام السابق حيث كان السعر 3ر426 ألف دولار للوحدة.



