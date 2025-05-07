باكستان: الضربات الصاروخية الهندية أسفرت عن مقتل 8 أشخاص

قالت باكستان إن الضربات الصاروخية الهندية أسفرت عن مقتل 8 أشخاص.

وقال مسؤولون إن أكثر الأقاليم الباكستانية اكتظاظا بالسكان أغلقت المدارس وأعلنت حالة الطوارئ بعد أن شنت الهند غارات جوية على مواقع متعددة داخل باكستان في أعقاب هجوم مميت شنه مسلحون في إقليم كشمير المتنازع عليه.

وقالت السلطات في إقليم البنجاب بوسط البلاد، الذي يبلغ عدد سكانه حوالي 130 مليون نسمة، إن الأطباء والمسعفين وعمال الإنقاذ وضعوا في حالة تأهب قصوى في جميع أنحاء الإقليم بعد أن ضربت الصواريخ الهندية موقعين.

ودعا رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف إلى اجتماع طارئ لمجلس وزرائه الأمني، وقال الجيش إنه شن ضربات مضادة لاستهداف منشآت عسكرية داخل كشمير الهندية.

وقال مصدر استخباراتي باكستاني لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)"لقد ضربنا 12 هدفا على الأقل في إقليم كشمير"، متوقعا المزيد من التصعيد.



وأكد متحدث باسم هيئة الطيران المدني الباكستانية لـ (د ب أ) أن باكستان أغلقت مجالها الجوي لمدة 48 ساعة في أعقاب الهجمات التي شنتها الهند. وأضاف أنه تم تعليق عمليات الطيران في مطاري إسلام آباد ولاهور حتى إشعار آخر.