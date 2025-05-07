عبرت الفنانة كندة علوش، عن إيمانها بأن الوظيفة الأولى للفن هي «المتعة والترفيه»، معتبرة أنها وظيفة «راقية للغاية»؛ لا ينقصها شيء حتى لو كان العمل الفني يهدف للمتعة فقط.

وقالت خلال لقائها لبرنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامية لميس الحديدي عبر شاشة «ON E» : «لا أرى أن العمل الذي يقدم رسالة هو أكثر أهمية من العمل المخصص للمتعة فقط»، مستطردة بأنه لا مانع من تسليط الضوء على قضية إنسانية بطريقة ممتعة.

وأبدت رغبتها في الموازنة بين أنواع الأعمال التي تشارك فيها، قائلة:« أريد العمل في أعمال مثل مسلسلي الأخير إخواتي، عمل ممتع ومسل، وفي نفس الوقت عندما يُعرض عليّ موضوع يناقش قضية؛ أريد أن أشارك فيه».

وتحدثت عن أسباب ميولها الشخصية نحو العمل الإنساني، معقبة:« بطبعي أميل للعمل في منظمات إنسانية، وهذا النوع من النشاط أشعر من خلاله أن لدي صوتا، وهناك الكثير من الناس ليس لديهم صوت، فأشعر برغبة في مساعدتهم وتسليط الضوء على قضاياهم، وأن أكون وسيلة بين أناس يريدون المساعدة ولا يعرفون كيف يقدمونها».

وعن أفلام زوجها الفنان عمرو يوسف المفضلة لديها، قالت «أعشق أولاد رزق، ولكن أحب جدًا جدًا؛ كدبة كل يوم، فيلم دمه خفيف جدًا، وأحب فيلم شقو جدًا، وأنا متفائلة للغاية بفيلم درويش الذي سيعرض قريبا؛ لأني أحب الكوميديا وهو يتضمن كوميديا خفيفة في سياق مرحلة تاريخية قديمة».