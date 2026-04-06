إيران: تداعيات تهديدات ترامب لن تقتصر علينا

• نائب وزير الخارجية كاظم غريب آبادي قال إن رئيس الولايات المتحدة هدَّد علنا بارتكاب "جرائم حرب"..

قال نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي إن تداعيات تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاه بلاده لن تقتصر على إيران وحدها.

وأشار غريب آبادي في تدوينة على منصة شركة "إكس" الأمريكية، الاثنين، إلى أن استخدام القوة ضد وحدة أراضي إيران يُعد "انتهاكا صريحا" للأمم المتحدة وميثاقها.

وذكَّر بأن التهديد بمهاجمة محطات الطاقة والجسور يعد "جريمة حرب" بموجب المادة 8 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

ولفت إلى أن رئيس الولايات المتحدة بصفته أعلى مسؤول في بلاده، "هدَّد علنا بارتكاب جرائم حرب، وهذا الفعل سيؤدي إلى مسؤوليته الجنائية الفردية أمام المحكمة الجنائية الدولية أو أي محكمة وطنية مختصة".

وأكد على أن إيران ستواصل ممارسة حقها في الدفاع المشروع عن النفس.

وأضاف: "سترد إيران، استنادا إلى المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، على أي هجوم أو تهديد وشيك بصورة حاسمة وفورية ومؤلمة".

وأردف: "ننصح رئيس الولايات المتحدة بالتخلي عن هذه التهديدات التي لن تقتصر آثارها على إيران، وإلا فإن اسمه سيدوَّن في التاريخ كمجرم حرب خارق".

والأحد، هدد ترامب إيران بجعلها "تعيش في الجحيم" إذا لم تفتح مضيق هرمز أمام السفن، ملوحا باستهداف الجسور ومحطات الطاقة.

وفي 2 مارس الماضي، أعلنت إيران تقييد حركة الملاحة في مضيق هرمز، مهددة بمهاجمة أي سفن تحاول عبوره دون تنسيق بسبب الهجمات الأمريكية الإسرائيلية ضدها.

ومنذ 28 فبراير الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة حربا على إيران خلفت آلاف القتلى والجرحى الإيرانيين، فيما ترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيرات باتجاه إسرائيل.

وتستهدف إيران ما تقول إنها مواقع ومصالح أمريكية في دول عربية، غير أن بعض الهجمات أسفرت عن قتلى وجرحى، وألحقت أضرارا بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة.



