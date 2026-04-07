وكالة مهر الإيرانية: استهداف 4 جسور في هجمات أمريكية-إسرائيلية

أفادت وسائل إعلام إيرانية، الثلاثاء، بارتفاع عدد الجسور المستهدفة في الهجمات الأمريكية- الإسرائيلية إلى 4، عقب استهداف جسر سكة حديد في قضاء ري التابع لمحافظة طهران.

وذكرت وكالة "مهر" شبه الرسمية، أن الولايات المتحدة وإسرائيل شنتا هجوما استهدف جسرا للسكك الحديدية في منطقة قلعه نو بقضاء ري.

وكان التلفزيون الإيراني أفاد في وقت سابق الثلاثاء بأن هجوما استهدف أحد الجسور قرب مدينة قم، بينما أعلنت محافظة أصفهان عن مقتل 3 أشخاص جراء قصف جسر للسكك الحديدية في مدينة كاشان التاريخية.

كما ذكرت تقارير أخرى، نقلا عن محافظة زنجان، أن جسرا للسكك الحديدية في منطقة أمين آباد بين زنجان وميانه تعرض لهجوم أيضا.

من جانبها، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن 10 جسور وخطوط سكك حديدية في إيران تم استهدافها، مشيرة إلى أن الهدف من الهجمات هو "تقويض قدرة إيران على نقل الأسلحة، وإلحاق الضرر باقتصادها".

ومنذ 28 فبراير الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة حربًا على إيران، أسفرت عن آلاف القتلى والجرحى، واغتيال قادة بارزين، بينهم المرشد الأعلى السابق علي خامنئي، فيما ترد طهران بإطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة باتجاه إسرائيل.

كما تستهدف إيران، وفق تصريحاتها، مواقع ومصالح أمريكية في دول عربية، غير أن بعض تلك الهجمات أسفر عن سقوط قتلى وجرحى، وإلحاق أضرار بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة.