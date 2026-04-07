البورصة تعاود الهبوط بخسائر حادة

عاودت البورصة المصرية الهبوط اليوم الثلاثاء، محققة خسائر حادة، لتنزل مجددا دون الـ47 ألف نقطة، في وقت يترقب العالم فيه هدنة رئيس أمريكا لإيران إلتي تنتهي في الثامنة من مساء اليوم.

وهبط المؤشر الرئيسي إي جي أكس 30 بنسبة 2.04%، ووصل إلى مستوى 46681.78 نقطة.

وواصلت البورصة المصرية الارتفاع أمس الاثنين، للجلسة الثانية على التوالي، تحت تأثير تمديد الهدنة الأمريكية مع إيران إلى مساء اليوم، وبدء السماح لكميات من النفط بعبور مضيق هرمز من قبل إيران.

وارتفع المؤشر الرئيسي إي جي أكس 30 بنسبة 0.79%، وهي أقل من مكاسب التعاملات الصباحية، ووصل إلى مستوى 47651.85 نقطة، وكان أعلى مستوى وصل إلىه المؤشر 47837.75 نقطة.

وبدأت البورصة المصرية تعاملات الأسبوع، يوم الأحد، بمكاسب ملحوظة، عوضت كل خسائر الأسبوع الماضي، وصعدت مجددا أعلى مستوى 47 ألف نقطة.

وارتفع المؤشر الرئيسي إي جي أكس 30 بنسبة 1.89%، ووصل إلى مستوى 47276.43 نقطة.

وخسرت البورصة المصرية نحو 1.3% الاسبوع الماضي، وأغلقت عند مستوى 46399 نقطة.

كما تقلصت مكاسب البورصة منذ بداية العام إلى نحو 11.6%.