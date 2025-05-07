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أعداد جريدة الشروق
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مجازر جديدة.. استشهاد 23 فلسطينيا بقصف إسرائيلي على غزة

غزة - الأناضول
نشر في: الأربعاء 7 مايو 2025 - 9:56 ص | آخر تحديث: الأربعاء 7 مايو 2025 - 9:56 ص

• استهدف مركز إيواء ومخيما للنازحين ومنزلين في مناطق متفرقة من القطاع

استشهد 23 فلسطينيا وأصيب آخرون، في مجازر جديدة ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي بقصف مركز إيواء ومخيما للنازحين ومنزلين في مناطق متفرقة من قطاع غزة منذ فجر الأربعاء.

وأفاد مصدر طبي للأناضول، باستشهاد 7 فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي استهدف مدرسة "الكرامة" التي تؤوي نازحين في حي التفاح شرق مدينة غزة.

وقال المصدر إن عددا من المفقودين ما زالوا تحت أنقاض المدرسة المستهدفة.

هذه المجزرة هي الثانية خلال يومين حيث ارتكب جيش الاحتلال مساء الثلاثاء مجزرتين متتاليتين بقصف مدرسة تؤوي نازحين بمخيم البريج وسط القطاع ما أسفر عن استشهاد 31 فلسطينيا وإصابة العشرات.

وفي خان يونس جنوب القطاع، استشهد 8 فلسطينيين بينهم طفلة وفقد آخرون في غارة إسرائيلية على منزل لعائلة "القدرة" وسط المدينة، وفق مصدر طبي للأناضول.

وأوضح المصدر أن فلسطينيا وزوجته استُشهدا في قصف استهدف منزلهما في بلدة بني سهيلا شرق خان يونس.

ووسط القطاع، استشهد 3 فلسطينيين بينهم طفلة في قصف إسرائيلي استهدف مخيم المناصرة للنازحين شرق مدينة دير البلح، بحسب مصدر طبي.

فيما قال شهود عيان إن جيش الاحتلال واصل عملية نسف المنازل السكنية بشمال مخيم النصيرات وسط القطاع.

وأما بمحافظة الشمال، قال مصدر طبي إن 3 فلسطينيين استشهدوا وأصيب آخرون في غارة إسرائيلية على منزل في تل الزعتر شرق مخيم جباليا.

وأفاد شهود عيان للأناضول أن المقاتلات الإسرائيلية شنت غارتين في منطقتين متفرقتين بمحافظة الشمال.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 جرائم إبادة جماعية في غزة، خلّفت أكثر من 171 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

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