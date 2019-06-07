مرتكب حادثي دهس عشوائي في ألمانيا ينفي أمام المحكمة كراهيته للأجانب

مثل اليوم الجمعة أمام محكمة مدينة إسن رجل مريض نفسيا بعد قيامه ليلة رأس السنة الماضية بتنفيذ عمليتي دهس عشوائي بمنطقة الرور في ولاية شمال الراين ويستفاليا غربي ألمانيا، وقال الادعاء العام الألماني إن الحادث وقع على أساس العداء للأجانب.

وكان الرجل الألماني (50 عاما) قام في ليلة رأس السنة الماضية بعمليتي دهس عشوائي مقصود في كل من مدينتي بوتروب وإسن على أشخاص، بدا له أنهم من أصول مهاجرة.

وقال الادعاء العام: "لقد قصد دهس أشخاص بصورة عمدية فيما يبدو".

وأدى الحادثان إلى جرح 14 شخصا وأصيبت امرأة بجروح شديدة كادت تودي بحياتها، ووجه الادعاء العام له تهمة الشروع في القتل.

واستند الرجل خلال دفاعه إلى خلل في الذاكرة دفعه إلى القيام بالجريمة، لكنه نفى تماما وجود خلفيات عداء للأجانب.