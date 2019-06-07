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ضبطت السلطات الأسترالية ما يقرب من 6ر1 طن من مخدر ميثامفيتامين "الميث" غير المشروع في ملبورن في أكبر عملية ضبط برية للمخدر.

اكتشف ضباط قوة الحدود الأسترالية المخدرات في عبوات مفرغة من الهواء ومخبأة داخل مكبرات صوت في شحنة بحرية قادمة من العاصمة التايلاندية بانكوك.

وقالت الشرطة الاتحادية الأسترالية في بيان اليوم الجمعة إنه تم ضبط 596ر1 طن من الميث و 37 كيلوجراما من الهيروين.

وأضاف البيان أن الكمية المضبوطة تكفي نحو 16 مليون صفقة مخدرات تقدر قيمتها السوقية بنحو 2ر1 مليار دولار أسترالي (837 مليون دولار أمريكي).

ولم تحدث أية عمليات اعتقال وما زالت السلطات تواصل التحقيقات.

قال كريج بالمر، القائد الإقليمي لقوة الحدود الأسترالية: "هذه أكبر عملية شهدناها في هذا البلد لضبط الميث وهي تبين [...] الطبيعة الوقحة للمتورطين في هذا النشاط الإجرامي".

وأضاف أن المضبوطات تصل إلى أكثر من 13 % من إجمالي المخدرات التي ضبطتها السلطات منذ يوليو 2018.