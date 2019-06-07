رئيس وزراء إثيوبيا يبحث مع قادة قوى التغيير استئناف الحوار مع المجلس العسكري

• آبي أحمد: الشرط المسبق لاستعادة السلام في السودان هو الوحدة

ذكرت فضائية «إكسترا نيوز»، في خبر عاجل لها، مساء اليوم الجمعة، أن رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد يبحث مع قادة قوى التغيير بالسودان استئناف الحوار مع المجلس العسكري، ويؤكد أن الشرط المسبق لاستعادة السلام في السودان هو الوحدة.

ووصل رئيس وزراء إثيوبيا، آبي أحمد، إلى الخرطوم، اليوم، ليجري لقاءات وساطة بين المجلس العسكري الانتقالي الحاكم وقوى إعلان الحرية والتغيير، وكان في استقبال أحمد، المتحدث الرسمي باسم المجلس، الفريق شمس الدين كباشي.

وتداولت أنباء، يوم الاثنين الماضي، عن محاولة فض اعتصام العاصمة السودانية ووقع قتلى ومصابين بين المعتصمين، بينما أكد المجلس العسكري الانتقالي أن ميدان الاعتصام مفتوح أمام المتظاهرين ولا مانع من الوصول إليه، نافيًا محاولة فض الاعتصام بالقوة.

ويُذكر أن القوات المسلحة السودانية، قد أعلنت شهر إبريل الماضي، عن الإطاحة بنظام الرئيس عمر البشير، واعتقاله، وتأسيس مجلس عسكري لإدارة شؤون البلاد لمدة عامين.