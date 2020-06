صاحب مزرعة يجلب «لاما» للمشاركة في المظاهرات الأمريكية: ترفع الروح المعنوية

من أجل إضفاء بعض المرح خلال مظاهرة لحركة حياة السود مهمة "Black Lives Matter" في مدينة بورتلاند بولاية أوريجون الأمريكية، جلب صاحب مزرعة لتربية اللاما، أحد حيواناته للمشاركة مع المتظاهرين.

وبحسب صحيفة "نيويورك بوست"، فقد شوهدت اللاما التي تدعى "قيصر"، وسط الحشود يوم الثلاثاء الماضي، وتم الإشادة بها من قبل المتظاهرين في الشوارع وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، كون وجودها "يعزز الروح المعنوية" للمشاركين.

ووفق الصحيفة، يقوم صاحب مزرعة "اللاما الصوفي"، ويدعى "لاري ماكول"، بتربية وجلب الحيوانات العلاجية من أجل تقديم دعم الصحة النفسية للمدارس والعيادات.

وتقول كايتلين ريسور، التي رصدت وجود "قيصر" خلال المظاهرة: "كان الجميع سعداء حقا بوجودها، حتى من كانوا مرتبكين من حضورها، لقد رفعت من معنويات الجميع بكل تأكيد".



فيما تؤكد ناكياشا دنت، التي حضرت الاحتجاج، أن حضور اللاما أشعرت الجميع بجو إيجابي، فبالرغم من صدمتهم من وجودها، لكنهم كانوا يبتسمون عندما يرونها تركض معهم، مشيرة إلى أن بعض الناس رأوا أنه لم يكن من الآمن إحضار حيوان إلى المظاهرة، لكنها تعتقد أنهم قد نجحوا في تنظيم احتجاجين أو 3 سلميين في وسط مدينة بورتلاند.

Why was this llama doing more than some of y’all today! He was out there protesting and everything pic.twitter.com/lzlJ4yFMKh