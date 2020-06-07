الصحة العالمية تحذر من «موجة كورونا ثانية» في العراق

حذرت منظمة الصحة العالمية اليوم الأحد، مما أسمته "موجة كورونا ثانية " في العراق، مشيرة إلى أن هذه الموجة بدأت في إيران والسعودية والكويت وتركيا.

ونقلت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء عن ممثل المنظمة في العراق أدهم إسماعيل قوله ، إن هناك "موجة ثانية من كورونا" تجتاح دول العالم بسبب عدم وجود دواء أو لقاح لهذا المرض ، وإن الموجات قد تستمر لحين إيجاد لقاح فعال.

وأضاف أن بعض المحافظات العراقية تسرعت بإعادة التبادل التجاري مع دول الجوار بسبب الأزمة الاقتصادية ، مما أدى إلى ارتفاع كبير في عدد الإصابات بالفيروس، داعيا إلى تأجيل النشاط التجاري مع الدول التي تشهد "الموجة الثانية " للسيطرة على انتشار الفيروس ، أو وضع ضوابط صحية صارمة عليه.

وأكد أن المنظمة تعرب عن قلقها الشديد إزاء تزايد عدد الإصابات المسجلة يوميا في (بغداد ) والمحافظات الأخرى نتيجة عدم تطبيق إجراءات السلامة والوقاية بشكل صحيح ، والتشكيك بعدم وجود هذا الوباء، مشددا على ضرورة التطبيق الصارم للحظر أمنيا وصحيا، وليس أمنيا فقط، بمعنى الالتزام بالتعليمات الوقائية التي نشرتها المنظمة ووزارة الصحة عبر وسائل الإعلام ، وعزل المناطق التي سجلت إصابات عالية بشكل كامل، وعدم التهاون في تطبيق تلك الإجراءات ، والحيلولة دون نقل المرض من منطقة إلى أخرى.

يذكر - في هذا الصدد - أن العراق شهد خلال الأيام الماضية ارتفاعا في عدد الإصابات بفيروس "كورونا " بلغت أمس 1252 إصابة.