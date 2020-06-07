 فيديو.. مدير «خدمات نقل الدم» يوضح الشروط الكاملة للتبرع بالبلازما لعلاج مصابي «كورونا» - بوابة الشروق
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فيديو.. مدير «خدمات نقل الدم» يوضح الشروط الكاملة للتبرع بالبلازما لعلاج مصابي «كورونا»

حسام عماد
نشر فى : الأحد 7 يونيو 2020 - 3:07 ص | آخر تحديث : الأحد 7 يونيو 2020 - 3:07 ص

قال الدكتور إيهاب سراج الدين، مدير عام خدمات نقل الدم بوزارة الصحة، إن شروط التبرع بالبلازما مثل الشروط العامة للتبرع بالدم، أبرزها يكون سنة بين 14 إلى 60 عاما، وألا يعاني من أمراض مزمنة.

أضاف «سراج الدين» في مداخلة ببرنامج «التاسعة» على قناة مصر الأولى، مساء السبت: «التبرع بالبلازما إن شروط التبرع بالبلازما مثل الشروط العامة للتبرع بالدم، يكون سنة بين 18 إلى 60 عاما، وزنه أكتر من 50 كجم، مبيعانيش من أمراض مزمة زي الأمراض القلبية أو الصدرية مثلا المزمنة».

تابع: «ميكنش سبق له الإصابة بأي من التهاب الكبد الوبائي a أو c أو b أو الزُهري ميكنش مريض سكر وبيتناول علاجه، أما لو بياخد علاج على هيئة اقراص والسكر مظبوط مفيش مشكلة، ونفس الكلام على مريض الضغط لو الضغط مظبوط مفيش مشكلة».

وأشار إلى استبعاد السيدات اللاتي سبق لهن الحمل والولادة، خاصة السيدات اللاتي أنجبن أكثر من مرة، لوجود أجسام مضادة في دمهن قد يؤثر على المرضى.

 


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