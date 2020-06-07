وزير الاتصالات: 16 مليار دولار تكاليف مبادرات إلكترونية لمساعدة الشباب في التعلم عن بعد

وزير الاتصالات: إطلاق ثلاث خدمات مرقمنة خلال شهرين

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، إن أزمة كورونا شجعت الناس على الاعتياد على التعليم الرقمي، مشيرًا إلى أنه تم إطلاق العديد من المبادرات الإلكترونية بالمجان، لمساعدة الشباب في التدريب والتعليم عن بعد، وذلك في مجالات علوم البيانات والتسويق والتصميم الرقمي.

وأضاف «طلعت» في مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة» المُذاع عبر فضائية «الأولى»، مساء اليوم السبت، أن هذه المبادرات كلفت الدولة 16 مليون دولار تتحملها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مؤكدًا أن الجميع يمكنهم الاستفادة من هذه المبادرات.

وعن التعليم الإلكتروني، أكد وزير الاتصالات أن الشبكات والبنية المعلوماتية أثبتت فعاليها أثناء امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي، مضيفًا أن الوزارة لم تتلق شكوى واحدة من الإنترنت على مستوى الجمهورية.

وذكر أن الوزارة نفذت مشروعًا ضخمًا خلال عام 2019، للنهوض بشبكة الإنترنت ورفع كفاءتها، وهو ما ساهم في النهوض بالشبكة ورفع كفاءتها خلال أزمة «كوفيد 19»، ذاكرًا أن الشبكات تتحمل ضعف الأحمال العادية إلى أن وصلت ساعات الذروة لـ15 ساعة على مدار اليوم.

وأشار إلى أن الدولة تسعى لاستمرار الاعتماد على الإنترنت حتى بعد أزمة كورونا، لافتًا إلى أنه سيتم إطلاق ثلاث حزم من الخدمات المرقمنة خلال شهرين، وهم خدمات استخراج وتجديد بطاقات التموين، وإخراج التوكيلات، وتجديد رخص المركبات، وذلك بالتعاون مع الوزارات المعنية.