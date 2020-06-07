رئيس غرفة المنشآت السياحية عن موعد فتح المطاعم: الدولة بين نارين لأنها خايفة على الناس

قال عادل المصري، رئيس غرفة المنشآت السياحية، إن أصحاب المطاعم والكافيهات في انتظار قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بخصوص عودة العمل، معقبًا: «الناس محتاجة حاجة، لكن القيادة السياسية بين نارين لأنها خايفة على الناس»، بحسب تعبيره.

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «كل يوم» الذي يقدمه الإعلامي خالد أبو بكر عبر فضائية «on e»، مساء اليوم السبت، أنه تلقى اتصالات هاتفية من العديد من أصحاب المنشآت، لأنهم دفعوا أجورًا مرتفعة مدة ثلاثة أشهر للعمال بدون عمل، على الرغم من نكاليف الأقساط التي تقع على عاتقهم.

وأشار إلى أن هناك عددًا من المقترحات قريبة من تلك التي تختص بالمطاعم التي تقع داخل الفنادق، ذاكرًا أن ضمن هذه الإجراءات مراعاة التباعد الاجتماعي من خلال تنظيم الدخول بأعداد معينة.

وأوضح أن هناك اقتراحًا للبدء بنصف الطاقة الاستيعابية فقط للمكان، لإمكانية تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي، مشيرًا إلى أن رئيس مجلس الوزراء وافق على تأجيل ضريبة القيمة المضافة والكهرباء لمدة ثلاثة أشهر، فضلًا عن إيقاف أية إجراءات قانونية تجاه أي منشأة سياحية.

وذكر أن رئيس مجلس الوزراء وجه البنك المركزي بتخفيض دفعات القروض لأصحاب المنشآت لـ5%، مع زيادتها لمدة ثلاث سنوات على أن يتم التسديد بعد العام الأول، معربًا عن تمنياته بإعادة فتح المطاعم خلال الشهر الجاري.