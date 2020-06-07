أكد السيراليوني تشيرنو مانساري، مهاجم الأهلي الأسبق، أنه تعرض للظلم في الأهلي تحت قيادة البرتغالي مانويل جوزيه، المدير الفني التاريخي للقلعة الحمراء.

وقال تشيرنو في تصريحات تلفزيونية لقناة «أون تايم سبورت»: "الخلاف لم يكن مع مانويل جوزيه، وكيل جوزيه كان ابنه الذي كان يجلب اللاعبين من أنجولا، وبالتالي كان جوزيه يشتري هؤلاء اللاعبين ويحصل ابنه على نسبة".

وأضاف: "تعرضت للظلم في النادي الأهلي مع مانويل حوزيه، وتم الاستغناء عني بسبب التعاقد مع المهاجم الأنجولي إيفيلينو، الذي لم يسجل سوى هدفًا وحيدًا مع الأهلي".

وعن ما إذا كان تحدث مع جوزيه من أجل أن يشارك تابع: "لم أتحدث معه في هذا الأمر، أنا لست من اللاعبين الذين يشتكون إلى المدرب لكي يتم اختيارهم في التشكيل الأساسي"

وأتم: "أفضل مجموعة معي كانت وائل جمعة، خالد بيبو، محمد جودة، إبراهيم سعيد، وليد صلاح الدين، كان هناك مجموعة جيدة في الأهلي".