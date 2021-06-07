رئيس الوزراء السوداني: نرفض ملء إثيوبيا لسد النهضة بشكل منفرد

- سنستخدم كل الوسائل القانونية أمام مختلف الهيئات القانونية والعدلية الإقليمية والدولية للدفاع عن مصالح السودان..



ترأس رئيس مجلس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك، اليوم اجتماع اللجنة العليا لسد النهضة برئاسة مجلس الوزراء وذلك بحضور وزيري الخارجية والري ومدير عام جهاز المخابرات العامة وأعضاء اللجنة الفنية واستمع الاجتماع لتقرير من وزيرة الخارجية الدكتورة مريم الصادق المهدي، حول نتائج جولتها الأخيرة لعدد من دول غرب أفريقيا.



ونقلًا عن وكالة الأنباء السودانية «سونا»، مساء الاثنين، قدم وزير الري والموارد المائية بروفيسور ياسر عباس تقريراً ضافياً حول أنشطة وأعمال فريق التفاوض واللجان الفنية والسياسية والإعلامية المساندة.



وشدد رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع على رفض السودان للملء الأحادي الجانب لسد النهضة دون التوصل لاتفاق قانوني ملزم، مشيراً للتهديد المباشر الذي يُشكله الملء الأحادي لسد النهضة على تشغيل سد الروصيرص وعلى مشروعات الري ومنظومات توليد الطاقة والمواطنين على ضفتي النيل الأزرق.



وأمن الاجتماع على خطط وبرامج فريق التفاوض ووزارتي الخارجية والري على استخدام كل الوسائل القانونية أمام مختلف الهيئات القانونية والعدلية الإقليمية والدولية للدفاع عن مصالح السودان المشروعة وأمنه القومي وقدرته على تخطيط وتنظيم استخدام موارده المائية لمصلحة شعبه.



وجدد الاجتماع تمسك السودان وإيمانه بمبدأ الحلول الإفريقية للمشاكل الإفريقية، مستهدياً بالتجارب الإفريقية المماثلة في إدارة نهري النيجر والسنغال وغيرها من التجارب الأفريقية في إدارة موارد المياه العابرة للحدود.