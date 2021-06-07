ارتفاع حصيلة ضحايا حادث تصادم قطارين بباكستان إلى 137 قتيلا ومصابا

ارتفعت حصيلة ضحايا حادث تصادم قطارين في منطقة "كهوتكي" بإقليم "السند" جنوب باكستان إلى 37 قتيلا على الأقل وأكثر من 100 مصاب.

وأعلنت الشرطة ومسئولو الإغاثة في باكستان، وفق ما أوردته قناة "جيو نيوز" الباكستانية، أن عمليات البحث والإنقاذ في موقع الحادث مازالت جارية، مشيرة إلى أنه تم نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم.

من جانبها، أكدت مصادر أن أربعة من موظفي السكك الحديدية سقطوا ضمن ضحايا هذا الحادث.

وكان رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان قد أمر في وقت سابق بإجراء تحقيق شامل في حادث تصادم القطارين في إقليم "السند".

وتتوقع السلطات ارتفاع حصيلة القتلى نظرا لوجود عربات لم تصل إليها طواقم الإنقاذ بعد، فيما تم الاستعانة بقوات الجيش للمساعدة في جهود الإنقاذ كما تم الاستعانة بالمعدات الثقيلة لرفع العربات بالإضافة إلى طائرتي هليكوبتر لنقل المصابين.