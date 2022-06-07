الشرقية: التنبيه على 15 من أصحاب المنازل المقامة على أراضي أملاك الدولة لسرعة تقنين أوضاعهم بالحسينية

قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إنه جرى التنبيه على 15 من أصحاب المنازل المُقامة على أراضي أملاك الدولة بضرورة سرعة تقنين أوضاعهم القانونية في مركز الحسينية، بسداد 15% من إجمالي قيمة الرسوم المُقررة للتصالح في التعديات الواقعة على أراضي أملاك الدولة.

وأوضح محافظ الشرقية، في بيان اليوم الثلاثاء، تشكيل لجان بالتنسيق مع إدارتي أملاك الدولة والمتابعة الميدانية في محافظة الشرقية لحصر المنازل التي لم يتقدم أصحابها بطلبات للتسجيل في منظومة تقنين أراضي أملاك الدولة والدخول تحت مظلة الدولة والقانون، فضلًا عن حصر المنازل التي تقاعس أصحابها عن دفع جدية تقنين أوضاعهم.

وشنت اللجان المُشكلة توجهت إلى الوحدة المحلية في قرية قصاصين الشرق التابعة لنطاق ودائرة مركز ومدينة الحسينية، فيما أسفرت الحملة عن التنبيه على 15 من أصحاب المنازل المُقامة بالمخالفة على أراضي أملاك الدولة بضرورة سداد قيمة 15% من قيمة التصالح لتحصيل الرسوم المُقررة من إجمالي الثمن المُحدد لتقنين أوضاعهم القانونية وتطبيق القانون على غير الملتزمين.