لبنان: الوسيط الأمريكي يزور البلاد لبحث ملف ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل

قال رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، إن الوسيط الأمريكي آموس هوكشتاين، سيزور لبنان يوم الأحد أو الاثنين؛ لبحث ملف ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، وذلك بحسب ما أفادته وسائل إعلام لبنانية، صباح اليوم الثلاثاء.

وفي وقت سابق، أفاد مجلس الوزراء اللبناني، بأن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، تابع نتائج الاتصالات الدبلوماسية الجارية بشأن ملف ترسيم الحدود البحرية، وما هو متوقع على صعيد مهمة الوسيط الأمريكي آموس هوكشتاين.

وبحسب البيان الصادر عن الحكومة اللبنانية، صباح الثلاثاء، جدد «ميقاتي» التأكيد على أن الدولة اللبنانية تتابع معطيات هذا الملف السيادي بامتياز، والذي تجري معالجته بالطرق الدبلوماسية؛ للخروج بنتائج إيجابية، وتحرّك المفاوضات غير المباشرة مجددا.

كما شدد على «أهمية إبعاد هذا الملف عن السجالات الداخلية والحسابات السياسية، كونه يخص جميع اللبنانيين، ويحفظ حقوق لبنان في مياهه وثرواته الطبيعية واستقراره».

ومنذ أيام، قال الرئيس اللبناني ميشال عون، إن مفاوضات ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل لا تزال مستمرة، وأن أي نشاط في المنطقة المتنازع عليها تعد «عملًا عدائيًا».

تصريحات عون، جاءت في غضون صدور تقارير عن وصول منصة حفر إلى موقع في نطاق حقل كاريش للغاز، المتنازع عليه بين لبنان وإسرائيل.

وقالت وسائل إعلام لبنانية إن منصة الحفر دخلت حقل «كاريش» تخطت الخط 29، وأنها باتت قريبة من الخط 23 بمسافة فاصلة تبلغ 5 كيلومترات.

وبوساطة أمريكية، خاض البلدان جولات مختلفة من المحادثات لترسيم الحدود البحرية، كانت أولاها في أكتوبر لعام 2020.

وهدفت المحادثات إلى حل الخلاف حول الحدود البحرية، بما في ذلك حقول الغاز المحتملة في البحر المتوسط.