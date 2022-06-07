أوكرانيا: مقتل 3 أشخاص في قصف روسي على خاركيف

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قتل 3 أشخاص على الأقل وأصيب 6 آخرون جراء قصف روسي على إقليم خاركيف شرقي أوكرانيا، وفقا لما أعلنه الحاكم الإقليمي.

وكتب الحاكم أوليه سينيهوبوف عبر منصة تيليجرام أن القوات الروسية أطلقت النار على خاركيف وعدة قرى مجاورة. وأضاف أن " العدو غير قادر على كسر مقاومة مدافعينا. وبدلا من ذلك،يقوم المحتلون بإرهابهم ويطلقون النار على الناس العزل".

وقتل شخصان وأصيب 3 آخرون في هجوم صاروخي روسي على منطقة باشتانكا في إقليم ميكولاييف جنوبي أوكرانيا، وفقا لمكتب المدعي العام المحلي.

وفي مدينة ميكولاييف المركز الإداري للإقليم والذي يحمل نفس الاسم،سمع دوي انفجارات، وفقا لوسائل إعلام أوكرانية.