 ولي العهد السعودي ووزير الخارجية الأمريكي يبحثان التعاون في مختلف المجالات - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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ولي العهد السعودي ووزير الخارجية الأمريكي يبحثان التعاون في مختلف المجالات

الرياض - أ ش أ
نشر في: الأربعاء 7 يونيو 2023 - 9:22 ص | آخر تحديث: الأربعاء 7 يونيو 2023 - 9:22 ص
بحث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وأوجه التعاون في مختلف المجالات وسبل تعزيزها.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية، اليوم الأربعاء، أن الجانبين استعرضا خلال لقائهما، في قصر السلام بجدة، تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر قد أعلن، أمس الثلاثاء، وصول وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، قائلا "إن بلينكن سيعقد اجتماعات مع شركائنا السعوديين والإقليميين".

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