فوز دي سي كوميكس الأمريكية على شركة إيطالية في دعوى قضائية بشأن العلامة التجارية لباتمان

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

فازت دار "دي سي كوميكس" الأمريكية لنشر القصص المصورة، على شركة إيطالية، اليوم الأربعاء، فيما يخص وضع علامة تجارية لرمز "باتمان"، وذلك أمام المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي.

ووجدت ثاني أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي، أن الأدلة والبراهين التي تقدمت بها شركة "كوميرتشالي إيطاليانا" ليست كافية للنزاع بشأن "الطابع المميز" لشعار باتمان الشهير.

وكانت الشركة الإيطالية فشلت في وقت سابق في إقناع مكتب الملكية الفكرية التابع للاتحاد الأوروبي، بأن المستهلكين لم يربطوا دائما بين رمز الخفاش الأسود الموجود داخل شكل بيضاوي وبين البطل الخارق الخيالي.

ومن جانبها، رفضت المحكمة التي تتخذ من لوكسمبورج مقرا لها، ذلك الادعاء، لتؤيد بذلك قرار مكتب الملكية الفكرية التابع للاتحاد الأوروبي الذي يفيد بأن البطل الخارق ورمز باتمان "كانا مرتبطين دائما بشركة دي سي كوميكس".

وكانت شركة "كوميرتشالي إيتاليانا" ترغب في استخدام شعار "باتمان" خلال بيع منتجاتها، التي تشمل الملابس والأغراض المستخدمة في حفلات المهرجانات.

ومن الممكن الطعن على الحكم الصادر عن المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي أمام محكمة العدل الأوروبية، وهي أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي.