 الدفاع الأوكرانية: نفوق مئات الحيوانات في حديقة محلية بعد انهيار سد كاخوفكا - بوابة الشروق
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الدفاع الأوكرانية: نفوق مئات الحيوانات في حديقة محلية بعد انهيار سد كاخوفكا

د ب أ
نشر في: الأربعاء 7 يونيو 2023 - 3:39 ص | آخر تحديث: الأربعاء 7 يونيو 2023 - 3:39 ص

ذكرت وزارة الدفاع الأوكرانية مساء الثلاثاء أن انهيار سد كاخوفكا تسبب في نفوق 300 من حيوانات حديقة حيوان نوفا كاخوفكا، نتيجة الفيضانات الناجمة عن الانهيار.

وأضافت الوزارة في تغريدة عبر تويتر: "هذه إبادة بيئية. الروس يريدون تدمير أي شيء حي".

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ألقى باللائمة على موسكو في انفجار السد ، وهو سد رئيسي على نهر دنيبرو ، وشبه ذلك باستخدام سلاح من أسلحة الدمار الشامل.

وقال في مؤتمر أمني في العاصمة السلوفاكية براتيسلافا ، حيث ظهر عبر الإنترنت:"هذه أكبر كارثة بيئية من صنع الإنسان في أوروبا منذ عقود".

ورفض زيلينسكي ما نشره الكرملين عن أن أوكرانيا دمرت السد بنفسها ، مما تسبب في موجة فيضانات مدمرة.

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