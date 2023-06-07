أستاذ فقه بجامعة الأزهر يوضح حكم حج المرأة الأرملة التي لم تنته عدتها

أجاب الدكتور هاني تمام، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، على سؤال مفاده: «هل يجوز للأرملة، السفر للحج قبل انقضاء العدة، خاصة إن فازت بقرعة الحج ودفعت المصروفات».

وقال أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، خلال حلقة برنامج «البيت»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الأربعاء: «الأصل في المرأة التي توفي عنها زوجها أنها لا تخرج من بيتها حتى انقضاء عدتها، لكن بخصوص خروجها للحج بعض العلماء أكدوا أنه لا يجوز أنها تحج حتى انقضاء عدتها، لأن جلوسها في البيت لقضاء العدة أمر تعبدي لله سبحانه وتعالى تأخذ عليه أجرا».

وأضاف: «وبعض العلماء فرقوا بين بعض الأمور، لو أن المرأة كانت مرتبة أمرها أنها تحج وزوجها مات ودفعت الفلوس، ولم تنته عدتها بعد، يبقى تحاول ترجع فلوسها لو قدرت ترجعها وتنتظر للعام القادم، طيب لو مقدرتش وشافت إن الفلوس هتضيع وهيصبح عليها ضرر في هذه الحالة تذهب للحج، دي لو أول مرة وهي حج الفرض، طيب بقى لو ثانى حج، لا هنا تنتظر العام المقبل».