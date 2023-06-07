وزير الخارجية السعودي ونظيره الأمريكي يستعرضان أوجه الشراكة الاستراتيجية

التقى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم الأربعاء، نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، وذلك على هامش الاجتماع الوزاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي بالرياض.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء السعودية «واس»، جرى خلال اللقاء، استعراض أوجه الشراكة الاستراتيجية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، وسبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، بالإضافة إلى مناقشة المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها.

كما تطرق الجانبان إلى أبرز الموضوعات المطروحة في الاجتماع الخليجي الأمريكي، وسبل تعزيز العلاقات الخليجية الأمريكية في المجالات المختلفة.

حضر اللقاء، الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز، سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، ووكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية السفير الدكتور سعود الساطي، ومساعد وزير الدولة لشئون الدول الإفريقية السفير الدكتور سامي الصالح.

وتنطلق مساء اليوم الأربعاء في العاصمة الرياض، أعمال الاجتماع الوزاري بين وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ووزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن.

ويتوقع أن يناقش الاجتماع علاقات التعاون بين الجانبين في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية، إضافةً إلى الأوضاع السياسية في المنطقة، والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وسيترأّس فيصل بن فرحان وبلينكن الخميس، اجتماعاً للدول الأعضاء في التحالف الذي يقاتل تنظيم داعش.