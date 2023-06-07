استطلاع: تراجع نسبة تأييد الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

استقرت نسبة تأييد الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول عند 3ر36%، وفقا لاستطلاع أجرته وكالة يونهاب للأنباء بالاشتراك مع تلفزيون يونهاب نيوز ونشرت نتائجه اليوم الأربعاء.

وكلفت وكالة يونهاب للأنباء وتلفزيون يونهاب نيوز بشكل مشترك بإجراء الاستطلاع لقياس المشاعر العامة قبل الانتخابات البرلمانية المقررة العام المقبل.

ووفقا للاستطلاع، كان التقييم الإيجابي لأداء يون 3ر36%، في حين جاء التقييم السلبي بنسبة 5ر58%.

وتشير الأرقام إلى انخفاض بنسبة 2ر1 نقطة مئوية في التقييمات الإيجابية عن الاستطلاع السابق الذي أجري قبل شهر، قبل الذكرى السنوية الأولى لتنصيب يون في 10 مايو.

وكان الدفاع والدبلوماسية أكثر العوامل التي ذكرها الذين شملهم الاستطلاع في إعطاء تقييمات إيجابية وسلبية لأداء يون.

كما تم ذكر عوامل أخرى مثل العمل والاقتصاد والعقارات في التقييمات الإيجابية، في حين أن الاقتصاد والاتصالات والعمل كانت العوامل التي تم تسليط الضوء عليها في التقييمات السلبية.