توريد 412 ألف طن قمح لشون وصوامع جميع مراكز المنيا

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أن إجمالي ما تم توريده حتى صباح اليوم الأربعاء، من محصول القمح بلغ 412 ألف طن بالشون والصوامع لموسم حصاد 2023، من خلال 42 موقعًا تخزينيًا بجميع مراكز ومدن المحافظة، وذلك عقب تحقيق المستهدف من أعمال التوريد، حيث تبلغ نسبة المساحة المنزرعة لهذا العام 243 ألف فدان.

وأكد المحافظ، استمرار أعمال توريد محصول القمح لموسم حصاد 2023، وذلك ضمن خطة الدولة لتوفير مخزون استراتيجي آمن في ظل التغيرات المناخية وتداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية.

وشدد على تكثيف الحملات اليومية على مصانع ومخازن الغلال والأعلاف؛ للتأكد من عدم وجود ‏قمح محلي بها يستخدم في صناعة الأعلاف، لافتًا إلى المتابعة المستمرة لنسب التوريد ‏والمحاضر التي تتم مع المخالفين للضوابط المقررة والمحددة في استخدام ‏القمح المحلى بأي أغراض أخرى مخالفة للقرارات الوزارية بهذا الشأن.

من جانبه أوضح الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن المتابعة مستمرة لأعمال التوريد من خلال لجان للمرور والمتابعة، لتذليل كل العقبات خلال أعمال التوريد من المزارعين، في ضوء الالتزام بضوابط التوريد ووفقًا للقواعد والاشتراطات اللازمة.