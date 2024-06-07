بركات: الفوز على غينيا بيساو يقرب مصر من كأس العالم

أعرب محمد بركات، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم عن سعادته بفوز المنتخب على بوركينا فاسو بهدفين مقابل هدف، في الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم.

وقال محمد بركات في تصريحات لبرنامج الريمونتادا على قناة المحور: "المنتخب حقق فوزًا مهمًا للغاية على بوركينا فاسو، المنافس الأقرب، والأقوى في المجموعة".

وأضاف: "المباراة كانت صعبة، والفوز كان صعبًا، المباراة كانت سهلة في البداية، وتقدمنا بهدفين في أول 7 دقائق، ولكن بعد أول نصف ساعة المباراة ازدادت صعوبة".

وتابع: "الشوط الثاني كان أكثر صعوبة، والجماهير عاشت في حالة قلق، ولكن المنتخب تمكن من تحقيق الفوز المهم، وحال الفوز على غينيا بيساو سنقترب من التأهل للمونديال".

وأتم محمد بركات تصريحاته قائلًا: "معسكر منتخب مصر الحالي به مباراتين مرتبطين ببعضهما البعض.. المباراة القادمة أمام منتخب غينيا بيساو، وهو فريق عنيد، وإن شاء الله نتمكن من الفوز عليه، ونقترب بعدها من التأهل لكأس العالم".