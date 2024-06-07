ألمانيا تعارض التعاون مع طالبان بشأن ترحيل مرتكبي الجرائم العنيفة

حذرت وزارة الخارجية الألمانية اليوم الجمعة من مغبة التعاون مع حركة طالبان الأفغانية بخصوص ترحيل مرتكبي الجرائم الأفغان، قائلة إن الحكومة الإسلاموية ستسعى للحصول على اعتراف دولي من خلال مثل هذه الخطوة.

وقال متحدث باسم وزيرة الخارجية أنالينا بيربوك في برلين: "طالبان ستطلب في مقابل أي عمليات ترحيل للوطن على الأقل الحصول على اعتراف دولي".

وأشار المتحدث إلى أن "الحكومة الألمانية، في الحقيقة، لا تعترف بحكومة الأمر الواقع لطالبان في أفغانستان، مثل أي دولة أخرى في العالم، ولا تتعاون معها".

وأضاف بأنه لا توجد سوى اتصالات متفرقة "على المستوى الفني" في حالات فردية.

وفي أعقاب الهجوم المميت بسكين في مانهايم، والذي طعن فيه مواطن أفغاني رجل شرطة حتى الموت، قال المستشار الألماني أولاف شولتس إنه يعتزم السماح بترحيل المجرمين الخطرين إلى أفغانستان وسوريا مرة أخرى. وتدرس وزيرة الداخلية نانسي فيزر هذا الأمر حاليا.

وقد أبدت حركة طالبان في السابق استعدادها للتعاون بشأن قبول المجرمين الأفغان والأفراد الخطرين.

وكتب المتحدث باسم وزارة خارجية طالبان، عبد القهار بالتشي، على منصة "إكس" اليوم الجمعة: "إمارة أفغانستان الإسلامية تدعو السلطات الألمانية إلى تنظيم الأمر في إطار العلاقات القنصلية الطبيعية وآلية مناسبة على أساس اتفاق ثنائي".

وقال متحدث باسم وزارة الداخلية إن عمليات الترحيل لا تعني إفلات المجرمين من العقاب في ألمانيا. ومنذ وصول حركة طالبان إلى السلطة في أفغانستان في آب/أغسطس 2021، لم تعد ألمانيا تعيد أي شخص إلى أفغانستان.

وقبل ذلك التوقيت كانت ألمانيا ترحل الرجال الأفغان فقط ممن تصنفهم السلطات على أنهم مجرمون أو يشكلون تهديدا إرهابيا.

وحذر منتقدون من مغبة مثل هذه المحادثات مع طالبان المعزولة دوليا حاليا. كما رفض ممثلو حزب الخضر ترحيل الأفغان إلى افغانستان والتعاون مع طالبان.