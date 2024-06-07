رئيسة الهند تعين ناريندرا مودي كرئيس وزراء مكلف، وأداء اليمين الدستورية مساء الأحد

من المقرر أن يؤدي ناريندرا مودي اليمين الدستورية كرئيس للوزراء لولاية ثالثة على التوالي مساء الأحد، بعد أن كلفته الرئيسة دروبادي مورمو بتشكيل الحكومة.

وجاء تكليف الرئيسة الهندية لمودي كرئيس وزراء مكلف اليوم الجمعة بعد أن سلمها رئيس حزب بهاراتيا جاناتا جي بي نادا رسالة بشأن انتخاب مودي كزعيم للمجموعة البرلمانية لحزب بهاراتيا جاناتا وبعد أن قدم زعماء التجمع الوطني الديمقراطي رسائل دعمهم لمودي، وفقا لما ذكرته وكالة برس تراست أوف إنديا.

واجتمع التحالف الذي يقوده حزب بهاراتيا جاناتا في البرلمان الهندي في نيودلهي اليوم الجمعة ووافقوا على اختيار مودي كزعيم للائتلاف، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

وقال بيان صادر عن الرئاسة الهندية إن رئيس الوزراء والأعضاء الآخرين في مجلس الوزراء الاتحادي سوف يؤدون اليمين الدستورية أمام الرئيسة الساعة 7:15 مساء يوم الأحد في القصر الرئاسي راشتراباتي بهافان.