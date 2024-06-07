وزير الزراعة يعلن فتح أسواق فنزويلا أمام البرتقال المصري

أعلن وزير الزراعة، السيد القصير، فتح أسواق فنزويلا أمام البرتقال المصري، في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بفتح أسواق جديدة أمام المنتجات الزراعية المصرية تدعيما للاقتصاد الوطني وزيادة الصادرات الزراعية.

وقال الوزير، في بيان اليوم، إن إجمالي الصادرات الزراعية تجاوزت 4.5 مليون طن من المنتجات الزراعية منذ بداية العام وحتى الآن؛ بزيادة 400 ألف طن عن العام الماضي، بقيمة تبلغ حوالي 2.6 مليار دولار، بزيادة قدرها نصف مليار دولار عن نفس الفترة من العام الماضي أيضا.

وأضاف القصير أن صادرات مصر الزراعية شهدت طفرة كبيرة غير مسبوقة نتيجة المشروعات الزراعية العملاقة التي أطلقها الرئيس السيسي، والتى ساهمت في تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين، بالإضافة إلى فائض في التصدير الذي يدعم الاقتصاد الوطني بالنقد الأجنبي.

من ناحيته، أكد الدكتور سعد موسى، المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية، والحجر الزراعي المصري، أنه تم فتح 6 أسواق جديدة خلال 2024، منهم السوق الكندي للفراولة المجمدة، وسوق البطاطس للبرازيل، وأيضا السوق المغربي للبطاطس المصرية، مضيفا أن عدد الأسواق المفتوحة منذ عام 2014 حتى الآن بلغت أكثر من 95 سوقا، وحاليا نعمل على فتح المزيد من الأسواق للمنتجات الزراعية المصرية في الصين؛ بعد فتح سوق المانجو المصري ببكين.

وأشار موسى، لـ"الشروق" إلى أنه جار العمل حاليا على فتح أسواق أخرى جديدة بالصين خلال الشهور القليلة المقبلة، وحاليا يتم العمل على فتح سوق العنب في الهند؛ حيث إن العنب المصري لديه إقبال شديد من المستوردين، ونعمل على فتح أسواق الفاصوليا والتمور مع أستراليا، وعدد من الدول بأمريكا الجنوبية، وبعض دول أوروبا وشرق أوروبا، كما نحاول فتح أسواق للتمور المصرية وزيادة صادراتها تماشيا مع خطط المشروع القومي لزراعة 2.5 مليون نخلة من أصناف التمور العالية الجودة.

وأضاف رئيس الحجر الزراعي، أن هناك 11 منتجا زراعيا داخل منظومة التكويد أو التتبع حتى الآن، فقد تم الاستعانة بعدد من الخريجين الجدد من كليات الزراعة للعمل بمنظومة التكويد وتدريبهم للمساهمة في منظومة الصادر، لأنها تحتاج إلى المهندسين المدربين بشكل جيد جدا، والمتوافر لديهم خبرة عالية بموضوعات الصحة النباتية والتشريعات.