ستيلانتيس الأوروبية للسيارات تدرس إنتاج سيارات الطاقة الجديدة في جنوب أفريقيا

تدرس شركة "ستيلانتيس" لصناعة السيارات، ومقرها هولندا، التي ستبدأ في بناء أول مصنع للسيارات في جنوب أفريقيا هذا الشهر ، التوسع في إنتاج ما يسمى بسيارات الطاقة الجديدة في البلاد، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

ونقلت بلومبرج عن مايك ويتفيلد، العضو المنتدب لوحدة جنوب أفريقيا في شركة صناعة السيارات العالمية التي تنتج طرازات سيارات مثل ألفا روميو وجيب، قوله إن القرار، الذي سيشمل توسيع المصنع المزمع الذي تبلغ تكلفته 3 مليارات راند (158 مليون دولار) على الساحل الجنوبي الشرقي، يعتمد على ما إذا كان سيظهر سوق محلي لتلك السيارات.

وأضاف، أن هذا يمكن أن يشمل السيارات الكهربائية أو السيارات التي تعمل بالهيدروجين أو السيارات الهجين.

وأشار ويتفيلد في مقابلة اليوم الخميس، في مؤتمر استثماري في مدينة جيبرها (بورت إليزابيث سابقا") ، إنه في غضون خمس سنوات "سيكون هناك احتمال كبير ولكن لا يوجد قرار نهائي".

يشار إلى أنه في الوقت الحالي ، لا يتم إنتاج المركبات الكهربائية أو مركبات الهيدروجين في جنوب أفريقيا.