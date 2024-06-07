عقد المنتدى العربي الثالث من أجل المساواة بالقاهرة

شاركت دولة قطر في المنتدى العربي الثالث من أجل المساواة الذي نظمته لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "الإسكوا" بالقاهرة، تحت عنوان: "التصدي لعدم المساواة في ظل الأزمات المتعددة".

ومثلت الدولة في المنتدى، الشيخة شيخه بنت جاسم آل ثاني وكيل الوزارة المساعد لشؤون الأسرة، بوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة.

وسعى المنتدى، إلى إشراك المختصين من واضعي السياسات وصانعي القرار ومنظمات المجتمع المدني في المنطقة العربية لإيجاد حلول عملية لمعالجة أوجه عدم المساواة في ظل الأزمات، وتحديد الروابط بين عدم المساواة والأزمات المتعددة، وكذلك عرض أفضل الممارسات في هذا المجال.

كما هدف المنتدى إلى مناقشة التوصيات التي تمت في المنتديين الأول والثاني (عمان 2022 – بيروت 2023)، وطرح أفضل الحلول المبتكرة والعملية على مستوى السياسات التي من شأنها التخفيف من أشكال عدم المساواة في أوقات الأزمات على المدى القصير والمتوسط والبعيد، إلى جانب استعراض التقدم المحرز نحو تحقيق "مبادرة جسور" التي تهدف إلى معالجة بطالة الشباب في المنطقة العربية.

وتضمن جدول أعمال المنتدى عددا من المحاور أبرزها: "الدوافع العالمية والإقليمية للأزمات المتشابكة وعدم المساواة"، والتي ناقشت المشهد العالمي وتداعياته على المنطقة العربية بما في ذلك الحرب في أوكرانيا وغزة"، و"الأزمات المتشابكة وعدم المساواة في المنطقة العربية.. مزيج مربك"، و"الحقائق اليومية في أوقات الأزمات" و"المظاهر الإنسانية المختلفة لعدم المساواة في المنطقة العربية وكيفية تكونها بسبب الأزمات المتشابكة".

وعقد على هامش المنتدى الاجتماع العاشر لفريق الخبراء المعني بإصلاح أنظمة الحماية الاجتماعية في المنطقة العربية التابع للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا بمنظمة الأمم المتحدة "الإسكوا". وناقش الاجتماع التقدم الذي أحرزته البلدان الأعضاء في تطوير تقارير الملامح القُطرِية لنظم الحماية الاجتماعية الشاملة الخاصة بها.