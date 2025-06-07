استشهاد 18 فلسطينيا في غارات إسرائيلية متواصلة على قطاع غزة

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استشهد 18 مواطنًا فلسطينيا وأصيب آخرون، منذ فجر اليوم السبت، في غارات إسرائيلية متواصلة على قطاع غزة.

وفق المركز الفلسطيني للإعلام، "استشهد 5 مواطنين وأصيب آخرون برصاص جيش الاحتلال قرب مركز لتوزيع المساعدات غربي رفح جنوبي قطاع غزة".

وأشار المركز إلى "استشهاد 5 نازحين فلسطينيين، وإصابة 10 آخرين، جراء قصف طيران الاحتلال خيمة تؤوي نازحين غربي مدينة خانيونس".

وطبقا للمركز: "استهدف قصف مدفعي إسرائيلي، المناطق الشرقية لحي الأمل في مدينة خانيونس، بينما قصفت طائرة حربية مسيرة خيمة تؤوي نازحين خلف نقطة الهلال الأحمر غربي المدينة".

وشنّ طيران الاحتلال غارة على المناطق الشمالية الغربية لرفح، بجنوب القطاع، تزامنًا مع قصف محيط شارع في مواصي خانيونس، وأخرى عنيفة على وسط المدينة.