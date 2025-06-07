إصابات في اقتحامات إسرائيلية لعدد من مدن وبلدات الضفة الغربية

• في طولكرم وطوباس ونابلس ورام الله، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية

أصيب عدد من الفلسطينيين، السبت، بجروح وحالات اختناق جراء مواصلة جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحام عدد من مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة.

ففي قرية عزبة شوفة، جنوب شرق مدينة طولكرم شمالي الضفة الغربية، أصيب فلسطيني برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، عقب اقتحامه القرية وفق ما ذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان لها.

وذكر البيان، أن طواقم الهلال الأحمر، "تعاملت مع إصابة شاب برصاص حي في الفخذ، من عزبة شوفة، وتم نقله إلى المستشفى".

كما أصيب 6 فلسطينيين بالاختناق، خلال مواجهات مع قوات من الجيش الإسرائيلي في مدينة طوباس (شمال) وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".

ونقلت الوكالة عن مصادر طبية قولها، إن "طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني تعاملت مع ستة مواطنين أصيبوا بالاختناق، عولجوا ميدانياً".

واقتحمت قوات إسرائيلية بلدة قبلان جنوب نابلس (شمال) وأطلقت قنابل الصوت والغاز السام صوب الفلسطينيين ومنازلهم، وفق ما ذكرته "وفا".

كما اقتحمت قوات إسرائيلية بلدة عتيل، شمال طولكرم، وجابت آلياتها شوارع البلدة، واعترضت حركة تنقل المركبات والفلسطينيين، فيما داهمت قوات راجلة عددا من المحلات التجارية وأخضعوا أصحابها والعاملين فيها للاستجواب بعد احتجازهم، دون أن يبلغ عن اعتقالات بحسب "وفا".

وفي اعتداءات المستوطنين المستمرة في الضفة الغربية، أفادت "وفا" أن "مستعمرين إسرائيليين اقتحموا سهل مرج سيع، الواقع بين قريتي المغير وأبو فلاح، شمال شرق رام الله (وسط)، وقطعوا أكثر من 70 شتلة زيتون تعود للمواطن وديع خالد علقم، و30 شتلة أخرى للمواطن ياسر جودت".

وبحسب "وفا" نفذ المستعمرون الشهر الماضي، 356 عمليات تخريب وسرقة لممتلكات فلسطينيين، طالت مساحات شاسعة من الأراضي، إذ تسببت هذه الاعتداءات باقتلاع 1068 شجرة منها 695 من أشجار الزيتون، في محافظات الخليل (جنوب) ورام الله والبيرة (وسط) وسلفيت وطولكرم ونابلس (شمال).

وبالتوازي مع إبادة غزة، صعّد جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى استشهاد 973 فلسطينيا على الأقل، وإصابة نحو 7 آلاف، واعتقال ما يزيد على 17 ألفا، وفق معطيات فلسطينية.

وترتكب إسرائيل بدعم أمريكي منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بقطاع غزة خلفت أكثر من 180 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، بجانب مئات آلاف النازحين.