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أجرى اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، جولة ميدانية لتفقد عدد من لجان امتحانات الثانوية الأزهرية بالمحافظة؛ للاطمئنان على انتظام العمل داخل اللجان وتوفير المناخ الملائم للطلاب لأداء الامتحانات في أجواء هادئة ومنظمة، ورافقه الدكتور كامل عبد السميع وكيل الأزهر الشريف، والدكتورة نشوى شبانة مدير عام منطقة بورسعيد الأزهرية.

وشملت الجولة، تفقد لجنة معهد بنين بورسعيد الثانوي الأزهري بحي المناخ، حيث رافقه إيمان العزبي رئيس حي المناخ.

تفقد لجنة معهد عمر بن الخطاب الثانوي فتيات بحي الزهور، ورافقه أحمد زغلف رئيس حي الزهور.

واطمأن المحافظ، على توافر كل التجهيزات اللازمة، والتزام القائمين على العملية الامتحانية بالتعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات.

كما تفقد سير امتحان مادة القرآن الكريم لطلاب القسم الأدبي، مؤكدًا أهمية توفير سبل الراحة والرعاية للطلاب بما يساعدهم على أداء الامتحانات بسهولة ويسر، ومشددًا على الالتزام الكامل بالإجراءات المنظمة داخل اللجان وتحقيق الانضباط طوال فترة الامتحانات.

وأكد محافظ بورسعيد، حرص المحافظة على التنسيق المستمر مع المنطقة الأزهرية وكل الجهات المعنية لضمان انتظام الامتحانات وخروجها بالشكل اللائق، متمنيًا لجميع الطلاب التوفيق والنجاح وتحقيق أفضل النتائج.