كلب ضال يعقر 6 أشخاص بينهم أطفال في قرية النصيرات بسوهاج

سادت حالة من الذعر بين أهالي قرية "النصيرات" التابعة لمركز دار السلام جنوب محافظة سوهاج، إثر قيام كلب ضال بمهاجمة المواطنين وعقر 6 أشخاص بينهم أطفال في أماكن متفرقة من الجسد.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقي اللواء حسن عبد العزيز، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مستشفى دار السلام المركزي باستقبال موجة من المصابين بجروح ناتجة عن عقر كلب.

انتقلت الأجهزة الأمنية والتنفيذية إلى محل البلاغ للوقوف على ملابسات الحادث وتأمين المنطقة، وتبين من الفحص إصابة كل من: سليمان ا س (46 عامًا)، وفوزية ن ع (58 عامًا)، وكيرلس م ح (29 عامًا)، بالإضافة إلى ثلاثة أطفال وهم: مكاري ص ت (10 أعوام)، ومكاريوس س ت (11 عامًا)، ومخائيل ش ع (10 أعوام).

وقامت الطواقم الطبية بمستشفى دار السلام المركزي بتقديم الإسعافات الأولية الفورية وإعطاء المصابين اللقاحات والأمصال اللازمة، فيما استدعت خطورة إحدى الحالات تحويلها إلى مستشفى أخميم المركزي لاستكمال جرعات المصل المضاد للعقر وتحت الملاحظة الطبية.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار مديرية الطب البيطري والجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات الفورية لتمشيط المنطقة وتطهيرها من الكلاب الضالة لحماية أرواح المواطنين.