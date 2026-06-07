أعرب مصطفى زيكو، لاعب منتخب مصر، عن سعادته الكبيرة بتسجيل هدف في شباك البرازيل خلال المباراة الودية التي انتهت بخسارة الفراعنة بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي أقيم على ملعب هانجتون بنك فيلد بالولايات المتحدة الأمريكية، ضمن الاستعدادات لبطولة كأس العالم 2026.

وأكد زيكو أن الهدف يحمل له قيمة معنوية كبيرة، خاصة أمام منتخب بحجم البرازيل، مشيرًا إلى أن الفريق كان يطمح لتحقيق نتيجة إيجابية في هذه المواجهة القوية.

وقال لاعب منتخب مصر في تصريحات تلفزيونية: "هدفي أمام البرازيل يشعرني بفخر كبير، وكنا نأمل الخروج بنتيجة إيجابية من المباراة".

وأضاف: "الجهاز الفني يمنحني ثقة كبيرة وحرية داخل الملعب، وأحاول دائمًا تنفيذ التعليمات المطلوبة مني بأفضل شكل ممكن".

وتحدث زيكو عن طموحات المنتخب في كأس العالم، قائلاً: "هدفنا هو الوصول لأبعد نقطة ممكنة في كأس العالم، ونريد تحقيق شيء لم يحدث من قبل باسم منتخب مصر".

واختتم تصريحاته بالإشادة بالأجواء الجماهيرية التي صاحبت الفريق، قائلاً: "تفاجأت بالحضور الجماهيري المصري سواء في المباراة أو في فندق الإقامة، ونتطلع لرؤيتهم ودعمهم في مباراة بلجيكا بكأس العالم".