مسؤول ألماني يحذر من أعمال عنف يمينية متطرفة في البلاد

حذر رئيس حكومة ولاية سكسونيا السفلى الألمانية شتفان فايل من حدوث أعمال عنف يمينية متطرفة أخرى في أعقاب مقتل حاكم مقاطعة كاسل، فالتر لوبكه.

وقال فايل لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) بمدينة هانوفر، شمالي ألمانيا: "يرى المرء في حالة لوبكه أن الخطر الصادر عن الإرهاب اليميني، لا يمكن تجنيه على الإطلاق".

وأضاف أن كثيرا من الساسة المحليين أخبروه أن اللهجة أصبحت أكثر فظاظة تجاههم، وقال: "في الواقع تم تجاوز الحد الأقصى للعنف في كثير من الحالات، أكثر كثيرا من الماضي".

يذكر أن الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير قال مؤخرا إنه ربما لم تفحص السلطات والأوساط السياسية التعامل مع اليمينيين المتطرفين بشكل دقيق بما يكفي.

يذكر أن لوبكه قُتل بطلق ناري في الرأس مطلع شهر يونيو الماضي.

وكان المشتبه به في هذه القضية شتفان إيه. على اتصال بالمشهد اليميني المتطرف قبل أعوام بالفعل.