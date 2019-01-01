الأحد 7 يوليه 2019 6:37 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

من المسئول الأول عن الخروج المبكر لمصر من كأس أمم أفريقيا؟
النتـائـج تصويت

الأردن وفرنسا يبحثان سبل تعزيز التعاون الأمني

عمان - أ ش أ
نشر فى : الأحد 7 يوليه 2019 - 6:05 م | آخر تحديث : الأحد 7 يوليه 2019 - 6:05 م

بحث وزير الداخلية الأردني سلامة حماد، اليوم الأحد، مع السفير الفرنسي في عمان دافيد بيرتولوتي سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين خاصة في المجالات الأمنية.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية بترا أنه تم التطرق، خلال اللقاء، إلى الأزمة السورية وتأثيرها على الصعيد الإقليمي والدولي.

وأكد حماد أن العلاقات بين البلدين متينة لاسيما في الجانب الأمني وبناء القدرات، ومكافحة الإرهاب، وتبادل الخبرات، وبرامج التدريب والتأهيل، مشيرا إلى أن الأردن يتطلع إلى شراكات أوسع مع دول العالم المتقدم.

بدوره، أكد السفير الفرنسي عمق ومتانة العلاقات التاريخية التي تربط البلدين، والمستوى المميز من التعاون القائم بينهما في شتى المجالات، مبديا رغبة بلاده في الاستمرار في تطويرها بما يحقق مصالحهما المشتركة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك