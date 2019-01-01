عصام عبدالمنعم يوضح موقفه من رئاسة اتحاد الكرة

أكد عصام عبدالمنعم، رئيس اتحاد الكرة الأسبق، رفضه فكرة تولى رئاسة مجلس معين للجبلاية، خلفًا لمجلس هاني أبو ريدة، والذى تقدم باستقالته مساء أمس السبت، عقب توديع المنتخب الوطني لكأس الأمم الإفريقية 2019، بعد الهزيمة من منتخب جنوب إفريقيا بهدف نظيف.

وكان المنتخب الوطني، خسر أمس السبت أمام نظيره "البافانا بافانا"، بهدف مقابل لاشئ، ضمن مباريات دور الـ16 لبطولة "الكان" والمقامة حاليًا في مصر، والمستمرة حتى 19 يوليو الجاري.

وقال نجم الأهلي السابق، في تصريحات إذاعية صباح اليوم الأحد: "أشكر كل من فكر في واتصل بي، لكن رئاستي لاتحاد الكرة فترة وانتهت، لن نرجع لكتابة التاريخ من جديد".

وتابع: "مصر ولادة وقادرة على إخراج شخصيات أخرى قادرة على استكمال المسيرة بنجاح".

وأوضح عبدالمنعم: "تلقيت اتصالات بتلميحات للعودة للاتحاد، لكنني اعتذرت، أنا أديت دوري وتقاعدت عن العمل التنفيذي، من الممكن أن أؤدي دورًا استشاريًا إذا سُئلت، لكن أن أتولى منصبًا تنفيذيًا فهذا صعب، الزمن لا يعود للوراء".

وبعد أن أعلن هاني أبوريدة، رئيس اتحاد الكرة الذي تقدم باستقالته أمس، عن إقالة الجهاز الفني للمنتخب بقيادة المدرب المكسيكي خافيير أجيري، طرح أسم حسن شحاته مدرب الفراعنة الأسبق، ليرد عبدالمنعم على عودة "المعلم" لقيادة منتخب مصر مرة أخرى، قائلا: "في رأيي فكرة عودة حسن شحاتة لقيادة المنتخب خلفًا لأجيرى لا تصلح في الوقت الحالي، لكل وقت متغيراته ."

وتأهل منتخب "الأولاد" لمواجهة نيجيريا في دور الثمانية ببطولة كأس الأمم الإفريقية، حيث نجح الأخير في التأهل للدور ذاته بعد الفوز على الكاميرون بثلاث أهداف مقابل هدفين.