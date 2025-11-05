ترامب: الجمهوريون خسروا الانتخابات لعدم ورود اسمي بورقة الاقتراع

• حقق الديمقراطيون انتصارات في 4 منافسات رئيسية، شملت انتخابات عمدة نيويورك وانتخابات حكام ولايتي نيوجيرسي وفرجينيا، واستفتاء في كاليفورنيا..

عزا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خسارة الحزب الجمهوري في انتخابات محلية، إلى الإغلاق الحكومي وعدم ورود اسمه في بطاقات الاقتراع.

وفي منشور له على حسابه في وسائل التواصل الاجتماعي الثلاثاء، قال ترامب: "وفقًا لاستطلاعات الرأي، هناك سببان لخسارة الجمهوريين في الانتخابات الليلة، الأول أن ترامب لم يكن على ورقة الاقتراع، والثاني أن الحكومة كانت مغلقة".

يذكر أن الديمقراطيين حققوا انتصارات في 4 منافسات رئيسية، شملت انتخابات رئاسة بلدية نيويورك وانتخابات حكام ولايتي نيوجيرسي وفرجينيا، إضافة إلى الاستفتاء الذي أُجري في ولاية كاليفورنيا.

وأصبح زهران ممداني، المرشح الديمقراطي لمنصب عمدة نيويورك، أول عمدة مسلم للمدينة، بحصوله على 50.4 بالمئة من الأصوات، وفقاً للنتائج الأولية غير الرسمية.

وفي انتخابات حكام الولايات، فاز مرشح الحزب الديمقراطي ميكي شيريل بمنصب حاكم ولاية نيوجيرسي بعد حصوله على 56 بالمئة من الأصوات، متقدماً على منافسه الجمهوري جاك تشاتاريلي الذي حصل على 43.4 بالمئة، والمدعوم من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

كما فازت مرشحة الحزب الديمقراطي أبيغيل سبانبِرغر في انتخابات حاكم ولاية فرجينيا، بعد حصولها على 56.9 بالمئة من الأصوات، بينما حصلت المرشحة الجمهورية وينسوم إيرل-سيرز على 42.9 بالمئة.

- إغلاق الحكومة الفيدرالية في 1 أكتوبر

مع انتهاء السنة المالية في الولايات المتحدة لعام 2025 عند منتصف ليل الثلاثاء 30 سبتمبر الماضي، أُغلقت الحكومة الفيدرالية بعد أن فشل الكونجرس في إقرار مشروع ميزانية مؤقتة قبل بدء السنة المالية الجديدة، وما زال الإغلاق مستمرا.

وأدى عدم تمرير مشروع الميزانية المؤقتة الذي يسمح للمؤسسات العامة الفيدرالية بمواصلة عملها، إلى أول إغلاق حكومي منذ فترة 2018-2019.

وبحسب القوانين الأمريكية، إذا لم يتمكن الكونغرس من إقرار الميزانية السنوية التي تمتد من 1 أكتوبر حتى 30 سبتمبر، يتعين سدّ الفجوة عبر ميزانيات مؤقتة.

وفي الفترات التي لا تُعتمد فيها هذه الميزانيات المؤقتة، تفقد المؤسسات الفيدرالية صلاحية الإنفاق وتضطر إلى تعليق أنشطتها مؤقتاً، ما يعني أن معظم عمليات الحكومة تتوقف في حال عدم صدور قانون يضمن تمويلها قبل بدء السنة المالية الجديدة.