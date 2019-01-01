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تقدم بوابة الشروق تغطية حية ومباشرة لمباراة الجزائر أمام غينيا والتي تُقام مساء اليوم الأحد على ستاد الدفاع الجوي ضمن منافسات دور الـ16 لبطولة كأس الأمم الإفريقية «مصر2019».

بداية الشوط الأول

تشكيل الجزائر

حراسة المرمى: مبولحي

خط الدفاع: عطال - مندي - بلعمري - بن سبعيني

خط الوسط: فيجولي - قديورة - بن ناصر

خط الهجوم: محرز - بونجاح – بلايلي

تشكيل غينيا

حراسة المرمى: إبراهيم كوني

خط الدفاع: إيسياجا سيلا - إرنيست سيكا - فالايت سيمون - ميكائيل دايريستام

خط الوسط: أمادو دياوارا - محمد كامارا - إبراهيما سيسي

خط الهجوم: محمد ياتارا - خوسي كانتي - إبراهيما تراوري