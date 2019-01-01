السفير البريطاني في واشنطن يصف ترامب بـ«غير الكفء»

وصف السفير البريطاني لدى الولايات المتحدة كيم داروش، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بـ"غير الكفء" و"غير المؤهل".

جاء ذلك في مذكرات أرسلها داروش إلى وزارة الخارجية وشئون الكومنولث البريطانية، وتم تسريبها لصحيفة (ذا دايلي ميل) البريطانية.

ونقلت صحيفة (ذا هيل) الأمريكية، اليوم الأحد، عن تقارير إشارتها إلى أن السفير البريطاني كتب في مذكرة أرسلها إلى سياسيين بارزين في بريطانيا "نحن لا نعتقد حقا أن هذه الإدارة سوف تصبح أكثر طبيعية وأقل اختلالا من الناحية الوظيفية وأقل مزاجية وأقل تصدعا وأقل سوءا من الناحية الدبلوماسية.

كما أفادت التقارير بأن داروش حذر مسئولي بلاده من أن الحياة المهنية للرئيس الأمريكي قد تنتهي في خزي.

وأوضحت (ذا هيل) أن المذكرات التي تم تسريبها حديثا تعود إلى عام 2017، فيما أكد مصدر مسئول بالحكومة البريطانية لمصادر إعلامية أن هذه المذكرات "حقيقية".

يذكر أنه تم نشر تلك التقارير بعد أسابيع من قيام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بزيارته الرسمية الثانية لبريطانيا.