رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي: اتفاقية التجارة الحرة تحقق تطلعات شعوب القارة

قال رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقى موسى فكي، إن مؤسسي الاتحاد الإفريقي سعداء بما توصل له الآن، لافتًا إلى اتفاقية التجارة الحارة والتي تسعى لتعزيز التكامل القاري.

وأضاف في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للقمة الاستثنائية بالنيجر، اليوم الأحد، أن اتفاقية التجارة الحرة تحقق تطلعات شعوب القارة الإفريقية وتوفر فرص عمل، وتمنع الهجرة غير الشرعية، لافتًا إلى الموارد الطبيعية الكبيرة التي تمتلكها القارة الإفريقية.

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، أعمال القمة الإفريقية الاستثنائية في النيجر، والتي تتناول تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة بين الدول الإفريقية لتحقيق الاندماج الاقتصادي للقارة.

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء أمس السبت إلى النيجر، للمشاركة في القمة الإفريقية الاستثنائية، وأقيمت مراسم استقبال رسمية له لدى وصوله مطار نيامي، حيث كان في استقباله رئيس النيجر محمد يوسفو.

وتنعقد القمة الإفريقية الاستثنائية الـ12 لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي برئاسة مصر خلال يومي 7 و8 يوليو الجاري في نيامي بالنيجر، لمناقشة اتفاقية التجارة الحرة القارية والتي دخلت حيز النفاذ فى ٣٠ يونيو الماضى.