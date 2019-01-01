إصابة 5 أشخاص في ثاني أيام مهرجان ركض الثيران في بامبلونا الإسبانية

أصيب خمسة أشخاص في ثاني أيام مهرجان ركض الثيران في مدينة بامبلونا الإسبانية، وذلك وفقا لما ذكرته شبكة ار تي في أي نقلا عن مسؤول طبي اليوم الأحد.

وجرى نقل الخمسة مصابين للمستشفى، حيث أصيب ثلاثة بسبب قرون الثيران، في حين تعرض اثنان لارتجاج في المخ.

ومن بين المصابين مواطن أمريكي 23 عاما، وصنفت حالته على أنها الاسوأ بين المصابين الخمسة.

قد بدأت فعاليات مهرجان سان فيرمين المثير للجدل أمس السبت، بحضور الآلاف من المتحمسين، الذين يرتدون تقليديا ملابس باللونين الأبيض والأحمر، جرى إطلاق ألعاب نارية "منتصف نهار أمس السبت (1000 بتوقيت جرينتش) من شرفة مبنى البلدية.

تظاهر عشرات الأشخاص من منظمتي "بيتا" و"أنيمال نيتشراليس" المعنيتين بالرفق بالحيوان احتجاجا على المهرجان أمام مبنى البلدية.

ولم يرتدوا سوى سراويل داخلية سوداء ووضعوا على رؤوسهم قرون ثيران واستلقوا على الأرض، للاحتجاج على قتل الحيوانات في حلبة الثيران.

ويقام المهرجان المخصص للقديس الراعي، سان فيرمين، منذ 1591، حيث يشهد ست جولات لمصارعة الثيران التي تركض عبر الشوارع الضيقة بالمدينة إلى حلبة المصارعة على مدار ثمانية أيام على التوالي.